Odore di feci e urina in Corso Sicilia, l’appello dei residenti

Non c’è pace per i residenti di Corso Sicilia. Sembrerebbe che la pulizia effettuata qualche settimana fa dal presidente della I Municipalità Paolo Fasanaro non abbia sortito a lungo andare gli effetti sperati.

Gli abitanti di una delle zone del Centro Storico, infatti, denunciano un odore disgustoso di feci e urina nei pressi del campo Rom presente in Corso Sicilia.

«Sembrerebbe che nonostante l’impegno di alcuni assessori Porto, Balsamo ed di un dirigente comunale tale Scaccianoce si sia “ dimenticato” di girare agli uffici l’Ordinanza che destinava ai furgoni dei “pallonari” il parcheggio “del Pino” in via Ventimiglia», lamenta l’avvocato Maravigna.

L’Asp, sommersa di telefonate da parte dei residenti, avrebbe rassicurato quest’ultimi con la promessa di inviare al più presto funzionari per i dovuti accertamenti.

E.G.