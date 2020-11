Nuovo Dpcm, l’Italia va verso la zona gialla: coprifuoco confermato alle 22

Il Governo sembra non voler concedere troppo: il pressing da parte del Comitato Tecnico Scientifico si fa sentire a pochi giorni dallo scadere del DPCM che vede l’Italia divisa da una tavolozza di colori. Sarà un Natale diverso rispetto agli altri anni, e gli italiani dovranno accettarlo: a rischio il tanto amato cenone della Vigilia con il coprifuoco confermato per le 22:00.

Intanto oggi, lunedì 30 novembre, i presidenti delle Regioni si incontreranno per concordare una linea comune da proporre martedì nel corso del confronto con il Governo. Tante sono le proposte che sembrano anticipare le norme effettive che andranno a comporre il nuovo decreto in vigore per tutta la durata delle feste natalizie.

Uno dei punti più discussi sono gli spostamenti tra Regioni. Si va verso il divieto, ma il governo è pronto a concedere alcune deroghe come il ritorno dei residenti ma solo in caso di parenti anziani o malati.

Sul tema coprifuoco sembra non esserci modifiche: dovrebbe rimanere il divieto di circolazione dalle 22 alle 5. Un altro punto invariato sarà la riapertura dei ristoranti che li vede chiusi dopo le 18:00 se non addirittura, a Natale e Santo Stefano con la saracinesca abbassata per tutto il giorno.

Potrebbe prolungarsi, invece, l’orario per i negozi: lo shopping natalizio andrebbe così avanti fino alle 21:00.

E il cenone?

Secondo le indiscrezioni trapelate, non si parla di un vero e proprio divieto bensì di una raccomandazione: cena solo fra conviventi, o con massimo solo 6 invitati.

E.G.