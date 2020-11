Send an email

Nuovo Dpcm in arrivo: attesa conferenza stampa di Conte alle 20.20

Nuovo Dpcm in arrivo: si attende la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che sarà in diretta alle ore 20:20, di stasera. Lo annuncia lo stesso sul social network Twitter. La conferenza stampa, quindi, segue l’adozione di nuove misure alla luce della suddivisione delle regioni in 3 zone: gialle, arancioni e rosse, con disposizioni diverse, tenendo conto di 21 parametri, legati alla diffusione epidemica del Coronavirus.

G.G.