Nuova compagnia Sipario, la nuova stagione al Metropolitan di Catania

Al Teatro Metropolitan di Catania la nuova stagione teatrale della Nuova Compagnia Sipario, presente dal 1994.

La XII Rassegna Antonio De Curtis 2021/2022 sarà una stagione teatrale all’insegna del divertimento si svolgerà in 5 domeniche al Teatro Metropolitan di Catania.

Turi e Federica Amore della Nuova Compagnia Sipario presentano la XII Rassegna Antonio De Curtis 2021/2022 per dare una continuità al nostro teatro di tradizione

«Io mi ritengo un paladino del teatro dialettale. In cartellone abbiamo dei classici come “L’aria del continente” di Nino Martoglio e spettacoli brillanti come “Quando l’abito non fa il monaco” del contemporaneo Carmelo Russo – ci racconta Turi Amore della Nuova Compagnia Sipario- Poi abbiamo la commedia esilarante sempre in dialetto catanese di Carmelo Fazio “Un marito per mia figlia”. Il quarto spettacolo è “Una moglie di troppo” di Emanuele Puglia, una commedia basata sull’equivoco. Chiuderemo la rassegna con “Civita, civitoti e nobiltà” di Agata Giardina, autrice contemporanea che ha creato questo spettacolo che ha forti radici nel nostro teatro tradizionale. Quello che vogliamo è riportare la gente a teatro dopo il covid che ha notevolmente penalizzato il nostro settore. Tornare sul palco sarà un’emozione fortissima. Respirare aria di teatro, sentire il profumo del palco e delle scenografie. L’avvicinarsi della data del debutto è un pò come l’emozione del muovere i primi passi.»

Di seguito il programma:

14 novembre 2021 alle ore 18.00 con “L’aria del continente” di Nino Martoglio con la regia di Turi Amore.

19 dicembre 2021 ore 18.00 “Quando l’abito non fa il monaco” di Carmelo Russo con la regia di Claudio Iacobello.

13 febbraio 2022 ore 18.00 “Un marito per mia figlia” di Carmelo Fazio per la regia di Salvo Costantino.

10 aprile 2022 “Una moglie di troppo” di e regia Emanuele Puglia.

29 maggio 2022 ore 18.00 “Civita, civitoti e nobiltà” di Agata Giardina con la regia di Enrico Pappalardo.