Nube tossica a Maniace, intervengono i Carabinieri

Nube tossica a Maniace, prodotta dalla combustione, illecita, di rifiuti. La colonna di fumo, che si alzava dal terreno è stata notata dai Carabinieri. Le forze dell’ordine, sul posto, beccano un 42enne intento a bruciare alcuni rifiuti speciali. In particolare, componenti di un veicolo, quali: ferro, plastica e gomma. I rottami sono stati posti sotto sequestro, mentre, per l’uomo scatta la sanzione amministrativa per aver omesso lo smaltimento, presso il centro di raccolta autorizzato.

G.G.