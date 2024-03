Uno storytelling visionario, in cui vengono a coniugarsi suoni originali e testi densi: Zeta è un giovane artista siciliano classe 2001, sulla scena dal 2020 con il singolo Milano 5am e che ritorna su tutte le piattaforme streaming con il suo nuovo pezzo Notti garage, disponibile da oggi 29 marzo.

Un lavoro in cui si può percepire un artista che ha tanto da raccontare e che, con la sua cifra, può essere considerato un astro nascente del panorama musicale italiano: Zeta cura la sua musica in ogni dettaglio, tra testi e suoni ricchi e al passo con i suoi tempi. Il brano parla della rottura di un amore, dovuta a incomprensioni e incomunicabilità: tutto si riflette nella notte, che diventa cupa a causa di un flusso di pensieri. «La notte tra le insegne e le luci – da sola non hai niente nel cuore – non posso farti spazio per noi»: il dualismo tra l’oscurità della notte e le luci si annulla e rappresenta per l’arista uno stato di disorientamento e trance, espresso anche grazie a una sonorità travolgente.

Zeta nasce a Palermo il 20 dicembre 2001 e si avvicina alla musica già dalle medie, quando inizia a scrivere le sue prime canzoni e a registrare, negli anni successivi, i primi brani in studio. Con il suo pezzo d’esordio Milano 5am realizza un vero e proprio capolavoro indipendente disponibile su Spotify, che gli permette di tracciare un punto di svolta per la sua carriera e attirare un pubblico più vasto. Il brano si posiziona tra i primi 25 nella classifica Viral 50 italia. Nel corso degli anni il cantautore continua a pubblicare una serie di singoli fino al lancio di Demoni: una collaborazione innovativa con i produttori Polezsky e Kang Brulèe che ha rivelato un lato più audace e sperimentale del suo stile e percorso musicale. In un processo di maturazione artistica, Zeta ha aperto il 2024 con un nuovo singolo, Perderti, in collaborazione con l’etichetta Pulp Entertainment: brano con cui ha ridefinito la sua personalità, senza però rinunciare alla ricerca e sperimentazione continue.