Notte movimentata per lo Stromboli: registrata attività esplosiva notturna

Non solo l’Etna, in Sicilia, è la protagonista in questi giorni: una sequestra esplosiva nell’area nord dal cratere dello Stromboli è stata registrata dalla notte scorsa sul vulcano dell’arcipelago delle Eolie dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania.

L’attività ha prodotto una ricaduta di materiale grossolano lungo la Sciara del Fuoco, con una parte arrivata in direzione del Pizzo.

Il fenomeno si è esaurito intorno alle 09.40. I valori dei parametri del monitoraggio vulcanico sono rientrati dunque nella norma e i dati di deformazione non mostrano variazioni significative.

E.G.