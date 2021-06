Nonna Vincenza diventa anche caffetteria ed apre ad Ognina

Tanto attesa l’apertura della prima caffetteria targata Nonna Vincenza all’interno della nuovissima pasticceria in piazza Mancini Battaglia a Catania negli spazi della Terrazza Balsamo.

L’apertura era prevista per il 7 giugno ma tre giorni fa è stata posticipata a data da destinarsi. Una sprint in più che manterrà il ricordo di Nonna Vincenza, scomparsa proprio lunedì nella sua abitazione catanese: una tradizione dolciaria quella portata avanti da Vincenza Lo Faro Pistone che è partita da Agira per abbracciare tutto il mondo.

Un’eccellenza che ha esportato in tutto il mondo il Made in Sicily e che adesso potrebbe far scattare una certa rivalità con un’altra pasticceria storica: la pasticceria Quaranta.

E.G.