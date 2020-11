Non solo tamponi. I medici di famiglia potranno occuparsi di pazienti positivi non ospedalizzati

Il Comitato tecnico scientifico (Cts) della Regione Siciliana non ha dubbi: il medico di famiglia potrà occuparsi dei pazienti positivi al Covid19 che non necessitano di ricovero in ospedale.

Il documento divulgato dal Cts prevede la gestione diretta dei pazienti positivi, dei paucisintomatici e dei pazienti con sintomi lievi quali febbre, tosse mal di gola, dolori muscolari e altro. Per questa tipologia si attiveranno visite domiciliari, telemedicina, monitoraggi telefonici da parte dei medici medicina generale e dei medici delle Usca.

La figura del medico di famiglia acquista sempre più importanza in questa situazione emergenziale. Solo ieri, infatti, firmato un accordo con la Regione Siciliana che permetterà ai medici di effettuare gratuitamente i tamponi ai familiari di positivi accertati e di casi sospetti.

«Il nostro auspicio – sottolinea all’ANSA il prof. Cristoforo Pomara, esperto del Cts siciliano – è che si faccia un passo avanti, oltre al tampone domiciliare. Adesso i medici di famiglia potranno visitare e curare con protocolli di sicurezza i pazienti affetti da Covid-19 che non hanno bisogno di essere ricoverati. Potranno assegnare ed eseguire la terapia attraverso un sistema integrato di visite domiciliari, telemedicina, monitoraggi telefonici da parte dei medici medicina generale, dei medici delle Usca. Ma anche di specialisti di diverse discipline che potranno valutare anche le comorbilità».

«È un passo avanti – conclude il prof. Pomara – verso una cura anche più umana per il contatto che il medico ha con i propri pazienti che assiste da tempo».

Il nuovo provvedimento si pone come obiettivo quello di curare immediatamente i pazienti positivi al Covid19. Non solo: in un momento di incertezze e fragilità come quello della malattia, anche il sostegno psicologico è fondamentale.

