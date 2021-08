Non si placa il caldo in Sicilia: attesi picchi oltre i 40°C

Sarà ancora il caldo a dominare questa prima settimana di agosto in Sicilia: l’anticiclone africano infatti risulterà sempre più forte al Sud ma il suo scudo protettivo reggerà e manterrà lontane (almeno in questa fase), le perturbazioni.

Proprio per questo motivo, al Centro-Sud sarà garantito un tempo soleggiato con importanti ondate di calore, al di sopra della media climatica, in Sicilia, Calabria e Puglia previste per martedì 3 e mercoledì 4 agosto.

In seguito da giovedì 5 a sabato 7 proseguirà il bel tempo anche al Centro–Sud dove tuttavia si prevede un abbassamento delle temperature a valori meno bollenti.

Intanto in Sicilia la Protezione Civile ha diramato l’allerta incendi e colpi di calore fino a venerdì 6 agosto.

E.G.