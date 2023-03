Arriva in Sicilia il nuovo tour di Niccolò Fabi, “Meno per meno” per i suoi 25 anni di carriera, disponibile in doppio vinile, CD e digitale. Il cantautore romano calcherà il palcoscenico del teatro Metropolitan di Catania, il 12 maggio e poi il Golden di Palermo, il 15.

Pur non essendo un disco live, l’album ha il suo motivo ispiratore nel concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona. Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura realizzato insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, “Meno per meno” offre al pubblico una testimonianza della nuova tappa artistica di Niccolò.

Dieci canzoni in totale: 6 già edite e vestite per l’occasione dagli arrangiamenti orchestrali e 4 inedite.

“Meno per Meno”, non vede solo l’intervento dell’orchestra ma anche la presenza di un sound elettronico particolareggiato, a cui negli ultimi anni il cantautore romano si è avvicinato sempre di più, frutto del lavoro dnsieme al giovane producer Yakamoto Kotzuga.

Questa la tracklist di “Meno per meno”: “Andare Oltre”, “L’uomo che rimane al buio”, “Ha perso la città”, “Una mano sugli occhi”, “Solo un uomo”, “Una buona idea”, “Costruire”, “Al di fuori dell’amore”, “A prescindere da me” e “Di Aratro e Di Arena”.

Intanto è online il nuovo video live ‘L’Uomo che rimane al buio’.