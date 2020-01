Neve sull’Etna: al via alla stagione sciistica

Un’innevata Etna saluta Catania. Abbondanti nevicate accarezzano il vulcano, accompagnate da una precipitazione delle temperature che in questi giorni si aggireranno intorno ai -10 gradi.

Gli sciatori possono finalmente sorridere. Al momento l’unica pista aperta è quella di sci da fondo di piano Provenzana, battuta dal gatto delle nevi nel periodo natalizio. Un impianto difficilmente attivo a causa della poca neve caduta quest’anno. Proprio per questo motivo, infatti, gli skilift e la seggiovia risultano non in funzione per mancanza dei requisiti base delle piste di Etna Nord.

La Star, incoraggiata delle abbandonanti nevicate, ha comunque compattato Anfiteatro, Coccinelle, Monte Conca, Tanaurpi. Non si esclude quindi la possibile apertura delle piste nelle prossime ore.

Stanotte, proprio a causa della bufera di neve che si è abbattuta sull’Etna, tre escursioni si sono persi. Le operazioni di salvataggio operate dalla Guardia di Finanza hanno permesso il recupero dei turisti, un ucraino e due siracusani, solo un po’ infreddoliti.

E.G.