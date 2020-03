Si finge netturbino per saccheggiare chiosco di piazza Corsica

In una notte di pioggia, ha finto di essere un netturbino per derubare il chiosco di piazza Corsica. È finito così in manette il 49enne Orazio Puglisi di Siracusa con l’accusa di furto aggravato.

Nella circostanza, i militari operanti, a seguito di segnalazione pervenuta al 112 NUE, sorprendevano l’uomo mentre, sotto un pioggia a dirotto ed in piena notte, fingeva di spazzare la strada con una scopa raccattata, allo scopo di dissimulare il furto di numerose bottiglie di liquore e analcolici, portato a termine poco prima previa la forzatura del frigo-bar del chiosco ubicato in questa piazza Corsica.

Restituita al legittimo proprietario la refurtiva, pari a 500 euro.

E.G.