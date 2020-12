Neonato abbandonato a Ragusa: il padre è l’uomo che ha “finto” di trovarlo

Non era un passante, l’uomo che lo scorso 4 novembre ha rinvenuto un neonato avvolto in un plaid vicino ad un cassonetto a Ragusa. Bensì il padre che ha finto il ritrovamento e ha segnalato il caso ai poliziotti.

È quanto emerso dalle indagini condotte dalla polizia di Stato. Nel corso dell’interrogatorio, il 59enne avrebbe raccontato di aver notato un sacchetto di plastica nei pressi della sua macelleria, avvicinandosi dunque con l’intento di rimuoverlo. Sentiti i gemiti, però, scoperto come al suo interno ci fosse il neonato. Così, chiesto aiuto ad un amica si sarebbe poi rivolto alle forze dell’ordine.

Ma le investigazioni hanno svelato tutt’altro: il macellaio è legato sentimentalmente ad una donna di 41 anni che la sera del 4 novembre scorso lo avrebbe informato di aver appena partorito a Modica.

La donna – dicono gli investigatori – aveva chiesto all’uomo di lasciare il bambino in ospedale, lui invece decise di metterlo in un sacchetto di plastica e trasportarlo fino a Ragusa, inscenando il ritrovamento. Grazie all’ intervento della Polizia e di un’ambulanza il piccolo è stato portato in ospedale e posto subito in terapia intensiva.

L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari indagato con l’accusa di abbandono di minore.

