Dal 6 all’8 ottobre Trapani si prepara ad accogliere il Trapani Beer Fest, un evento che fonde l’arte della birra artigianale con la musica dal vivo, la comicità e il divertimento. Il festival si svolgerà nella suggestiva piazza Vittorio Emanuele, a Trapani.

Il programma è ricco di eventi: venerdì 6 ottobre il festival verrà aperto dai The Remakers che con il loro sound celebreranno l’epoca d’oro degli anni ’50. I loro suoni spaziano dal rock and roll ai ritmi scatenati del rockabilly, blues, swing e doo-wop, riproducendo lo spirito delle serie televisive come Happy Days e musical come Grease.

Sabato 7 ottobre sarà la volta dei Blue Marlon, dei JXJ e degli Inside The Hole: hard and blues e rock and roll. Domenica 8 ottobre, invece, salirà sul palco il comico palermitano Chris Clun con il suo show di stand-up comedy ben visto dagli amanti del genere. Chiuderanno i Mantropia, band poliedrica dall’animo swing.

La musica e la comicità però sono solo un contorno di questo evento. La vera protagonista è la birra, che i visitatori avranno l’opportunità di degustare scegliendo da una vasta selezione di birre artigianali, accompagnandola con della gastronomia locale.

«Il Trapani Beer Fest è molto più di un semplice evento; celebra l’artigianalità e la creatività che Trapani e il suo territorio rappresentano. In questa prima edizione, abbiamo riunito birrifici locali di alta qualità» si legge su Nerd Attack. L’organizzazione è in mano dell’appena citato portale online Nerd Attack, che ha esperienza nel campo degli eventi e ha ideato il Trapani Comix & Games, enorme successo degli ultimi 5 anni.