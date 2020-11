Naufragio nel Mar Mediterraneo: almeno 5 morti

Send an email

L’Open Arms ha reso noto il naufragio di un gommone con a bordo ben 100 migranti. La tragedia è avvenuta stamane, nel Mediterraneo centrale.

«Stiamo terminando il soccorso, sono 5 le persone decedute per ora, i bambini sono a bordo. Ecco cosa succede quando vengono abbandonati in mare», si legge in un tweet dell’Ong

L’equipe medica si sta occupando di assistere le persone tratte in salvo. Secondo quanto ricostruito, il fondo del gommone si sarebbe sfondato, provocando il naufragio. I migranti si trovavano a bordo dell’imbarcazione da un paio di giorni.

Ancora tanti dispersi, operazioni di salvataggio in corso.

E.G.