Naufragio migranti, si aggiorna il numero dei morti. Tra questi una neonata di 6 mesi

Ieri, un gommone con a bordo 100 migranti è naufragato a circa 30 miglia a nord delle coste libiche di Sabratha, nel Mar Mediterraneo centrale.

L’Open arms, Ong spagnola, ne aveva dato l’allarme in mattinata. Complicate e delicate le manovre di soccorso: i migranti caduti in acqua erano privi di salvagente e dispositivi di sicurezza. Morte nel naufragio sei persone. Tra queste, tristemente, si da l’annuncio anche di una neonata di sei mesi.

«Nonostante gli enormi sforzi dell’equipe medica -scrive l’Ong in un tweet- una bimba di 6 mesi è venuta a mancare a causa del naufragio. Avevamo chiesto per lei e per altri casi gravi un’evacuazione urgente, da effettuare tra breve, ma non ce l’ha fatta ad aspettare. Siamo addolorati».

E.G.