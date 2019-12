Natale solidale nel quartiere Cappuccini: donata la spesa dalle associazioni universitarie

Un aiuto per un Natale sereno alle famiglie più bisognose del quartiere Cappuccini con un piccolo gesto. Questo l’obiettivo della donazione della spesa organizzata dal Presidente della I Municipalità Paolo Fasanaro, in collaborazione con le associazioni universitarie We Love Unict e Ares.

Ieri mattina, i ragazzi hanno consegnato ad oltre 100 famiglie del quartiere Cappuccini la spesa acquistata sabato mattina grazie al contributo economico offerto delle due associazioni universitarie che hanno partecipato. Coinvolta anche l’associazione Cappuccini Onlus che per l’occasione, infatti, ha organizzata una grande festa.

Un Natale di festa nel quartiere Cappuccini.

GALLERY

E.G.