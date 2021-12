Natale al Cassaro, la prima edizione

Natale al Cassaro da Porta Nuova a Porta Felice

La prima edizione della manifestazione “Natale al Cassaro” è promossa dalla presidentessa dell’Associazione Cassaro Alto Giovanna Analdi e dal presidente dell’Associazione Cassaro d’Amore Danilo Sciarrino.

La manifestazione Natale al Cassaro è il punto di partenza per una collaborazione tra le associazione di commercianti di via Vittorio Emanuele a Palermo.

Tale collaborazione si svilupperà dal 2022 con una serie di iniziative.

Da sabato 11 al 24 dicembre, per tutti i weekend, via Vittorio Emanuele vedrà un gruppo di Babbo Natale passeggiare per divertire i più piccoli.

Domenica 19 si aggiungeranno alcuni personaggi Disney con i quali bimbi potranno scattare una foto ricordo.

Il programma di Natale al Cassaro:

Sabato 18 alle ore 17.00 ci sarà l’esibizione delle Fanfare dei Bersaglieri di Palermo. Nella Chiesa di San Giovanni Decollato, il questore di Palermo Leopoldo Laricchia leggerà le poesie di Nino Campana e Giorgio Caproni. Seguirà il concerto del maestro Onofrio Claudio Gallina e il tenore Nicola Pisabiello con le musiche di Schubert, Ravel e Casella.

Domenica 19 alle ore 11.30 ci sarà l’esibizione di Drum Circle. Alle ore 17.00 risuoneranno le ciaramelle e i cantori della tradizione. Alle ore 19.00 infine il Concerto di Natale nella Chiesa di San Giovanni Decollato.

Venerdì 24 alle ore 17.00 l’esibizione dei Trampolieri di Danisinni e l’esposizione dei presepi artigianali di Gaetano Sanzo e Angelo Tripi.