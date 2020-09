Nasconde fucile tra gli arbusti: non si esclude uso per atti criminosi

Antonio Armanetti, 76enne di Aci Catena in manette per detenzione di armi clandestine. I Carabinieri, al termine di una proficua attività info-investigativa fanno irruzione presso l’abitazione del 76enne, sita in via Maresciallo Alfredo Agosta. Presso il domicilio, trovata rivendita al dettaglio di prodotto ortofrutticoli e da giardino. I militari, però, sospettavano detenzione di armi. Sospetto che si rivela fondato con il rinvenimento di un fucile da cacca tipo doppietta, marca Sabatti calibro 12. La matricola, inoltre, risultava abrasa. Rinvenute, in aggiunta, 3 cartucce del medesimo calibro. L’arma, sapientemente occultata sotto gli arbusti è stata sequestrata. Il fucile, nei prossimi giorni sarà inviata al R.I.S. di Messina dove si potrebbe stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

G.G.