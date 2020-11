Send an email

In fiamme ripostiglio all’interno dell’Istituto De Felice di Catania

Incendio all’interno dell’Istituto Superiore “De Felice” di Catania. È in corso l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco e di un automezzo di rincalzo della Sede Centrale del Comando Provinciale.

Il rogo si è sviluppato, per motivi in fase di accertamento, all’interno di un locale di sgombero utilizzato per attrezzature e materializzare didattici.

La situazione risulta sotto controllo. Sul posto presente la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Locale.

E.G.