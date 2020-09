Musumeci firma nuova ordinanza anti Covid19: mascherine obbligatorie e divieto di assembramento in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci , agisce con il pugno di ferro firmando dunque una nuova ordinanza contenente ulteriori misure di prevenzione per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola.

Uso obbligatorio delle mascherine quando si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall’estero. Ma anche controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Sono queste le nuove norme anti contagio in vigore sull’Isola da mercoledì e valide fino al 30 ottobre.

«Le misure che adottiamo con questa ordinanza – evidenzia Musumeci – mettono al centro i controlli e la prevenzione nei confronti delle persone fragili o più esposte al contagio. I nostri costanti e ripetuti inviti alla prudenza purtroppo non sono stati da tutti adeguatamente raccolti. Entriamo in una fase difficile dell’epidemia, con l’arrivo della stagione influenzale. Il testo è ancora una volta improntato al principio della leale collaborazione tra tutte le istituzioni e del confronto con i professionisti, che presto l’assessore Ruggero Razza tornerà ad incontrare con il Comitato tecnico scientifico».

«Abbiamo appreso che la chiave più importante per affrontare questa emergenza è rappresentata dalla tempestività delle decisioni e della previsione degli eventi futuri. La Sicilia -conclude il governatore- non vuole un nuovo lockdown, ma per impedirlo dobbiamo impegnarci tutti, soprattutto i più giovani».