Musumeci, Covid: “Indossare la mascherina anche negli ambienti esterni”

“C’è la necessità adesso di indossare obbligatoriamente la mascherina, anche negli ambienti esterni, se non si ha la certezza di potere mantenere la distanza di un metro dall’interlocutore, a meno che non si tratti un convivente”. A dirlo è il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, durante un’intervista al Tgr Sicilia.

I Siciliani che provengono da Malta, Grecia e Spagna devono sottoporsi ad una quarantena volontaria

“Abbiamo serie preoccupazioni- continua Musumeci-per quello che avviene a Malta, in Grecia e in Spagna. I siciliani che rientrano nell’Isola da questi tre Paesi devono sottoporsi a una sorta di quarantena volontaria. Inoltre, alla fine dovranno effettuare il tampone. È un sacrificio che dobbiamo necessariamente chiedere”. La situazione nell’Isola, infatti, non è delle migliori, negli ultimi giorni sono saliti rapidamente i contagi in moltissime province siciliane.

“I lavoratori pendolari che si recano di frequente in questi tre Paesi-aggiunge il governatore della Sicilia- hanno l’obbligo di registrarsi, di iscriversi alla mail SiciliaSiCura: i servizi sanitari potranno così intervenire tempestivamente in caso di segnale di allarme”.

