Musumeci al Cannizzaro: “Grazie agli operatori impegnati in questi giorni”

Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, stamane, ha visitato l’Ospedale Cannizzaro di Catania, con lui Ruggero Razza, assessore alla Salute e Salvatore Giuffrida, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro. «Il governo della Regione- afferma Musumeci- ritiene, alla vigilia di Ferragosto, rendere omaggio a una struttura che è un biglietto da visita e un fiore all’occhiello per la Sanità e i servizi d’emergenza in Sicilia, anche in una dimensione e prospettiva nazionale».

“Avvicinarci agli operatori per dire grazie per quello che fate”

«Pensare che i servizi d’emergenza 112 e 118, possano ininterrottamente svolgere il servizio per la collettività-continua il Presidente- per garantire il diritto alla sicurezza e alla salute, è un fatto che impone a ciascuno di noi di avvicinarci agli operatori per dire “grazie per quello che fate”».

Alla presenza del direttore sanitario Diana Cinà e del direttore amministrativo Giuseppe Modica, Musumeci e Razza fanno tappa alla Centrale Unica di Risposta del Nue 112. La centrale, inoltre, ha competenza sulla Sicilia Orientale, e alla Centrale Operativa 118 Catania-Ragusa-Siracusa, nonché al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera. «Sono contento di constatare la piena efficienza di strutture costantemente in attività e in grado di rispondere ai bisogni della cittadinanza nel territorio di riferimento, molto esteso e popoloso» aggiunge Musumeci.

Isabella Bartoli, direttore della Centrale 118, invece, mostra i locali ampliati e ristrutturati sia nell’area formazione sia nelle postazioni, mentre il responsabile della CUR 112 Nico Le Mura illustra le modalità di funzionamento e i tempi di risposta alle chiamate degli utenti (nell’ordine dei due secondi in media).

Cannizzaro, Covid: percorso dell’utente sin dal pre-triage secondo le misure di contenimento

Per il percorso ai pazienti affetti da Covid-19 il Dott. Antonio Di Mauro, responsabile del Pronto Soccorso, spiega, inoltre, il percorso dell’utente sin dal pre-triage, rivisitato secondo le misure di contenimento della diffusione del virus. «Ringrazio il presidente Musumeci e l’assessore Razza -conclude Giuffrida- per l’attenzione ai servizi quotidianamente prestati in questo Ospedale nell’ambito del sistema-regione».

G.G.