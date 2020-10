Muore tra i passanti mentre cammina al Lungomare

Send an email

Catania: muore tra i passanti, in pieno giorno. Colto da un malore improvviso, un uomo di 53 anni, si accascia mentre cammina sul marciapiede di viale Ruggero di Laura, sul Lungomare della città metropolitana, vicino l’Hotel Nettuno. La causa del decesso è un infarto fulminante. I soccorsi, nonostante siano giunti, prontamente sul posto, allertati da alcuni passanti, non sono riusciti a salvarlo. Sul posto, inoltre, due autombulanze e i carabinieri della Stazione di Picanello che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne.

G.G.