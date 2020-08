Muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale: è giallo

Le indagini sulla morte di una 71enne di Adrano proseguono, ormai, da giorni. La donna è deceduta lo scorso sabato presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania. La 71enne martedì scorso, è stata trasportata al presidio ospedaliero in seguito a un incedente con un’autovettura. Pochi giorni dopo, però, condotta nell’ospedale di Biancavilla è stata dimessa con una prognosi guaribile in 10 giorni. Ma qui la vicenda diventa abbastanza strana perché una volta tornata a casa accusa dei dolori. Trasportata nuovamente al Cannizzaro è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. La salma della donna, su disposizione della magistratura, è tutt’ora sotto seuestro in attesa dello svolgimento dell’autopsia.

G.G.