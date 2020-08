Muore annegato a Fiumefreddo: la vittima è un 68enne di Aci Castello

Send an email

Un malore fulmineo lo ha stroncato mentre si trovava tra le acque di Marina di Cottone, a Fiumefreddo. Così ha perso la vita un 68enne di Aci Castello.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata. Secondo quanto ricostruito, l’anziano si sarebbe sentito male in mare, tanto da svenire ed annegare. I familiari ed i bagnanti presenti hanno soccorso l’uomo nell’immediato. Vane le manovre da parte dei sanitari del 118 nel tentativo di rianimarlo. A sostegno degli operatori, si è precipitato l’elisoccorso ma una volta arrivato, per l’anziano non c’era più niente da fare.

Sul posto la Guardia Costiera di Riposto.

E.G.