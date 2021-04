Multati 29 parcheggiatori abusivi: 11 erano recidivi

Scattano 29 multe nei confronti di altrettanti parcheggiatori abusivi beccati dalla polizia ed accompagnati in Questura per gli accertamenti necessari.

Preziose sono risultate le segnalazioni giunte attraverso YouPol da parte dei cittadini che hanno dovuto subire intimidazioni durante il parcheggio e andando via per timore di subire ripercussioni sull’auto se non avessero pagato quando richiesto dai parcheggiatori abusivi.

L’attività di contrasto al fenomeno si concentra maggiormente in zone, già conosciute dai poliziotti in alcune vie del centro storico quali via Beato Bernardo, via Santa Maria La Grande, via Pacini e via Coppola, oltre che nelle principali piazze cittadine quali piazza Manganelli, piazza Borsellino, piazza Verga, piazza Lanza, piazza Turi Ferro, piazza Federico di Svevia, piazza Giovanni XXIII e Largo Paisiello.

Tra i 29 abusivi beccati, 11 sono risultati recidivi.

