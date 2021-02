Una ricetta adatta a tutta la famiglia, semplice e golosa per festeggiare con un tocco di dolcezza la giornata dell’amore: muffins degli innamorati

La ricetta

Ingredienti

2 uova;

100gr di zucchero;

50gr di olio;

125gr yogurt bianco;

170gr farina;

30gr cacao amaro in polvere;

Mezza bustina di lievito;

Procedimento

Per prima cosa montate le uova con lo zucchero, poi incorporare l’olio e lo yogurt. Al composto ottenuto unite gli ingredienti secchi. Una volta amalgamato il tutto, mettete un cucchiaio di impasto negli stampi da muffin e via in forno statico a 180 gradi per 20 minuti.

Una volta raffreddati, glassali con del cioccolato fondente e bianco precedentemente sciolto a bagnomaria o nel microonde.