Morde i Carabinieri e aggredisce i passanti, un arresto nel calatino

Manette per Andrea Genova, 32 anni, originario di Caltagirone, ritenuto responsabile

di lesioni personali aggravate. È una segnalazione pervenuta al 112 NUE a far scattare una gazzella verso un Bar di Viale Europa. Proprio lì, infatti, alcuni passanti sono stati aggrediti da un soggetto in evidente stato psicofisico alterato, alcuni sostengono sia da attribuire all’uso di cocaina.

Gli agenti, sul posto, cercano di calmare il soggetto che, per tutta risposta, cerca di mordere e graffiare uno dei carabinieri. Prende avvio, quindi, una violenta colluttazione fra forze dell’ordine e Genova, a seguito della quale, l’uomo, viene, con l’ausilio di un’altra pattuglia, deposto sulla barella del personale del 118. Per i 2 militari, invece, refertate dall’Ospedale di Caltagirone, lesioni guaribili in 15 e 21 giorni. L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.

G.G.