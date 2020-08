Monte Gorna va in fiamme: evacuate alcune abitazioni

Monte Gorna va in fiamme. Il bosco fra Trecastagni e Viagrande, in contrada Ronzini è minacciato dal fuoco. Ancora in corso le cause di accertamento dell’incendio, forse di natura dolosa. Sul posto 3 squadre VVF dal Distaccamento di Acireale, dal Distaccamento Nord e dal Distaccamento dei VVF volontari di Linguaglossa. Presenti, inoltre, anche 2 squadre della Forestale, CC e 118. Alcune persone, in via precauzionale, sono state evacuate prima che il fuoco potesse minaccia le abitazioni.

G.G.