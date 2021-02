Montalbano torna su Rai1 con “Il metodo Catalanotti” tra amore e tradimento

Ma sulla serie sul commissario più amato dal pubblico della tv cala definitivamente il sipario?

Risponde nel corso della conferenza stampa il produttore Carlo degli Esposti, della Palomar: «Siamo a quota 37 film per questa collection. Questo film in onda quest’anno è tratto da un romanzo molto importante di Andrea. È un punto di snodo del racconto di Montalbano, che dà la circolarità della passione e del tradimento legato al mondo del teatro, tanto amato da Camilleri. Questo è uno degli ultimi tre film che abbiamo prodotto in una tempesta perfetta che ha visto sparire il nostro mentore e timoniere Camilleri e ci ha fatto sparire di botto, mentre stavamo girando, Sironi e lo scenografo Riccieri. Luca Zingaretti ha preso il timone di questi ultimi tre film e sono contento che la casualità ci porti ad andare in onda l’8 marzo, perché è una storia con tanti personaggi e sfumature femminili».