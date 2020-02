Mondiali Scherma, il Presidente del CUS Catania Mazzone in Canada con la Nazionale

A Vancouver si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2020 di scherma. Tra lo staff tecnico della nazionale italiana di spada figura anche il Presidente del CUS Catania Luigi Mazzone e Dario Chiadò.

Gli azzurri si misureranno in una tre giorni di gare a partire da venerdì 7 febbraio 2020. Momento clou la prova a squadre di domenica. Parliamo, infatti, della penultima occasione in calendario per conquistare i punti necessari per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokio 2020.

L’Italia terza nel ranking, e virtualmente qualificata, dovrà dunque consolidare il margine sulle dirette inseguitrici contando sull’apporto di Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e dei due catanesi Enrico Garozzo e Marco Fichera.

A completare il roster, nelle prove individuali, Lorenzo Buzzi, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Federico Marenco, Giacomo Paolini, Tahar Ben Amara, Andrea Vallosio, Vito Capuano e Federico Vismara.

E.G.