In arrivo 250,00 euro per le famiglie sfollate di Catania

A seguito del crollo di una palazzina, situata tra Via Castromarino, Via Plebiscito e Via Fiorentino, avvenuto lo scorso 20 Gennaio, il Consiglio comunale ha deliberato una modifica del regolamento per le strutture abitative.

Infatti, all’ordine del giorno c’è la proposta di migliorare alcune abitazioni fatiscienti in evidente stato d’emergenza.

In particolare, bisogna tener conto del fattore Isee presso i nuclei abitativi fortemente compromessi che prevede l’intervento del Comune.

È prevista l’erogazione di 250.00 euro mensili per 24 mesi al fine di trovare un alloggio più sicuro per i nuclei abitativi a rischio.

Infatti, già da qualche settimana il Sindaco Salvo Pogliese insieme all’assessore Giuseppe Lombardo avevano incontrato i 39 sfollati della palazzina crollata al fine di rassicurarli con soluzioni più adeguate alla loro condizione

G.G.