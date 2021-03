Moda, tutte le tendenze uomo per la primavera-estate 2021

La moda uomo di quest’anno punta sulla natura e sulla sostenibilità invece che sulle proposte ipertecniche, con molta attenzione alla qualità dei tessuti e alla moda essenziale. I valori designati nelle collezioni delle diverse maison, come la sostenibilità e il riciclo dei materiali so possono trovare in tutti i capi presentati nelle ultime sfilate. Davvero molte le nuove tendenza in arrivo per la primavera estate 2021, vediamo insieme qui di seguito quali sono i trend più importanti delle nuove collezioni.

Stampe astratte

Le stampe astratte si stanno facendo strada nell’abbigliamento da uomo nella nuova collezione di questa estate, tutte ispirate all’arte, con motivi coraggiosi e a volte anche intellettuali. Troviamo le stampe anche sulle scarpe per uomo di Armani per esempio, dove l’eleganza della maison italiana incontra il design contemporaneo. Le case di moda più note hanno rivolto l’attenzione proprio sulle forme astratte e a modelli che richiamano l’arte contemporanea.

Colori neon

Anche il guardaroba maschile è contagiato da questa colorata tendenza per la bella stagione, in maniera funzionale a tinte fluo. Capi d’abbigliamento di alta moda ricchi di colore, con nuance davvero particolari che ricordano i tradizionali colori degli evidenziatori. Per portare un po’ di pepe e movimento nelle collezioni di moda uomo con una buona dose di colori al neon, una collezione che indossata come total look neon non passerà inosservata nelle prossime stagioni primaverili ed estive.

Chic sportivo minimale

Uno stile che piace molto agli uomini dallo stile casual, per vestirsi bene e creare il perfetto look chic sportivo minimale per ogni occasione. Un concetto di outfit minimal per creare look puliti ed essenziali, con colori neutri, essenziali e non troppo vistosi per un design classico ma sempre chic.

Le forme dei look maschili si semplificano, diventando più funzionali e confortevoli, i tagli sartoriali sono puliti e compendiati, con una aspirazione di cura nei particolari minimal.

Grunge stile californiano

Le nuove proposte moda uomo per la collezione primavera estate 2021 sono irriverenti come il grunge stile californiano, ma anche lussuose. È creato sulla base degli skaters di Los Angeles, uno stile d’abbigliamento casual, comodo e pratico. Per lo sportivo che non vuole mancare di un look ricercato, un outfit rivolto alla normalità rilassata e alla moda più contemporanea. Uno stile che si vide già negli anni novanta, quando Kurt Cobain portò al successo la musica grunge, ora rispolverato e rinnovato per le nuove generazioni, una tendenza che già ha molto successo in questo 2021.

I trend di questa stagione sono simili allo scorso anno fatta eccezione che questo anno la moda è molto più orientata verso lo stile semplice e minimal. Infatti la maggior parte delle case di alta moda punta sul lusso discreto, il riutilizzo di materiali e la sostenibilità.