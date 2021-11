Modà, le nuove date del tour al Palacatania

Il tour dei Modà “Testa o croce” previsto per il 2021 e rimandato a causa della pandemia da Covid-19 è stato posticipato al 2022. Le tappe catanesi sono state rinviate al 13 e al 14 maggio 2022 al Palacatania.

La band pop capitanata da Kekko Silvestre, formatasi nel 2002, torna sul palco dopo due lunghissimi anni di pausa.

Un tour che inizierà il 2 maggio dal Forum di Assago (Milano) dopo due anni dall’uscita dell’album “Testa o croce”. Due anni in cui tutti i componenti del gruppo, proprio come tutti noi, hanno trovato ognuno il proprio modo di affrontare la pandemia e il lockdown.

Un nuovo EP dei Modà è uscito giorno 12 novembre dal titolo “Buona fortuna – Parte Prima”. Un doppio messaggio: un augurio per il futuro e l’annuncio implicito di un sequel. Sei i brani in questa “prima parte” tra cui il brano commovente “Scusa se non lo ricordo più” scritto dopo un’intervista di Lino Banfi che parlava della moglie malata di Alzheimer e dei suoi timori di non riconoscerlo più.

I biglietti acquistati precedentemente per le date del 2020 saranno validi per le nuove date.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.