Moda fitness: tutte le tendenze 2020

Leggings metallici, body aderenti e una particolare attenzione ai materiali sostenibili: ecco le parole chiavi del report Activewear Report 2020, stilato da Lyst che ha analizzato il comportamento di acquisto online di oltre 104 milioni di utenti tra 12.000 brand di moda e retailer.

I leggings: un evergreen indiscusso

Dall’inizio dell’anno, le ricerche di item per la categoria “activewear” hanno registrato un aumento significativo che attualmente si attesta sul 59%. La domanda di leggings è stata costantemente in crescita durante tutto il 2019, con un ulteriore aumento del 15% nella prima settimana di gennaio, senza dubbio legato ai buoni

presupposti per il nuovo anno.

In media, su Lyst si acquistano 35 paia di leggings ogni ora, mentre il costo medio è aumentato del 17% anno su anno. Sarebbe stata la rinascita dello shapewear a trainare il settore, grazie ai leggings modellanti, oramai capi preferiti anche per gli outfit di tutti i giorni. I dati indicano una continua crescita, con ricerche che includono parole chiave come “modellare”, “sollevare” e “scolpire” in aumento del 392% negli ultimi tre mesi.

Il numero di pagine visualizzate sui leggings per modellare gambe e vita di SPANX, Sweaty Betty e AloYoga è aumentato in modo significativo con l’arrivo del nuovo anno.

Anche le ricerche di leggings a vita alta registrano dei massimi storici con incrementi annuali del 65%. Allo stesso tempo Lyst osserva un crescente interesse per i body: la domanda, infatti, è cresciuta complessivamente dell’83% nel 2019 ed è aumentata di un ulteriore 21% dall’inizio di gennaio. Da Adidas ad ASOS e Free People Movement, le tute intere stanno vivendo un ritorno che piace a tutti con il nero come colore più ricercato.

L’activewear sostenibile

Con ricerche relative alla moda sostenibile in crescita del 75% su base annua, l’activewear eco-consapevole si preannuncia una delle maggiori tendenze del 2020. Plastica riqualificata o nylon rigenerato, cotone biologico o poliestere riciclato, i brand di activewear ecologico stanno diventando sempre più popolari tra sportivi e appassionati di fitness. Parole come “sostenibile”e “riciclato” sono sempre più utilizzate nelle ricerche di scarpe da ginnastica e per la corsa. Non sorprende quindi che il marchio di sneakers sostenibili Veja abbia lanciato la sua prima scarpa sportiva lo scorso settembre, dopo aver investito ben quattro anni nella messa a punto di un

modello da corsa ecologico chiamato “Condor”

Nel frattempo, anche le ricerche relative a materiali tecnici sostenibili tipicamente usati nell’activewear hanno registrato incrementi di anno in anno: 102% per l’econyl, 130% per il repreve, 42% per il tencel e 52% per il cotone organico. Oggi più che mai gli acquirenti scelgono opzioni eco-compatibili anche per l’allenamento, come

mostrano gli aumenti storici del 151% rispetto all’anno precedente delle ricerche collegate al concetto di “abbigliamento sportivo sostenibile”. Attualmente i brand più ricercati su Lyst per quanto riguarda l’abbigliamento sportivo responsabile sono Girlfriend Collective, Adidas x Parley, Outdoor Voices e il brand per lo yoga e lo sport

Vyayama, uno dei marchi in più rapida ascesa.

Dall’abbigliamento alla filosofia di vita

Mentre lo yoga è cresciuto in popolarità l’activewear si è sviluppato per riflettere queste evoluzioni. Dagli hashtag e citazioni motivazionali, agli stilosi influencer del fitness con milioni di follower su Instagram, l’activewear approda in look cool da sfoggiare nelle sessioni di fitness, ma anche nei brunch del fine settimana e tutto quello che ci sta in mezzo.

Animalier di tendenza, motivi audaci o eleganti tinte unite: da Lululemon a Beyond Yoga, i capi più versatili di activewear hanno registrato una presenza sempre più massiccia e costante nelle ricerche per tutto il 2019, evidenziando l’ascesa di uno stile di vita più sano. Questa tendenza non mostra segni di rallentamento nemmeno nel 2020, con un incremento del 38% già dall’inizio di gennaio. Tra gli altri, i marchi australiani di abbigliamento sportivo come P.E Nation e L’URV sono attualmente molto richiesti su Lyst.

Inoltre, la popolarità crescente della cultura yoga negli ultimi due anni ha fatto crescere del 42% il numero di prodotti legati allo yoga venduti tramite Lyst. Le ricerche di moda per l’abbigliamento yoga sono aumentate in modo significativo con la domanda di leggings per lo yoga, precisamente con un incremento mensile

del 36%.

I colori pastello grandi protagonisti

Oltre il 32% degli acquirenti di abbigliamento sportivo su Lyst sceglie capi per lo yoga colorati; le ricerche online indicano che i colori pastello – in particolare azzurro, rosa baby, lilla, beige e bianco – sono sempre più popolari nelle ricerche collegate a questa disciplina.

Mentre il confine tra abbigliamento per l’allenamento e abbigliamento per il tempo libero si fa sempre meno definito, l’activewear del futuro si evolve in un equilibrio tra funzionalità e moda. Dai colori metallici ai leggings con cerniere e tasche, la richiesta di capi ibridi per l’abbigliamento sportivo è in forte crescita. Infatti, le ricerche di leggings con tasche sono aumentate del 180% solo negli ultimi tre mesi, mentre le ricerche con parole come “leggings con zip” sono aumentate del 76%.

Inoltre, un’altra tendenza che sta prendendo piede è la ricerca di colori metallici, brillanti e di leggings in materiali dall’effetto lucido. La domanda per questi modelli dalle linee e dai colori troppo ricercati per il semplice allenamento è in netto aumento: più precisamente la ricerca di “leggings neri lucidi” è cresciuta del 250% da

metà novembre.

… ma non mollano neanche le classiche tinte

Per esempio, dopo l’avvistamento di JLo in leggings per lo yoga in colore rosa metallico, lo scorso dicembre, le ricerche di “leggings metallici” sono aumentate del 33% in sole 24 ore. Anche le ricerche di tinte unite facilmente abbinabili come nero, bordeaux, verde scuro e grigio si sono confermate popolari con un aumento complessivo del 71% negli ultimi tre mesi.

La collaborazione di Nike con la stilista di futurewear Marine Serre per la capsule collection femminile del 2019 in occasione della coppa del mondo si è rivelata particolarmente riuscita, con un picco di visualizzazioni per la designer in occasione dell’annuncio a maggio. Similmente l’abbigliamento sportivo nelle tonalità neon, come fucsia e giallo, ha registrato un successo crescente con dati di ricerca attualmente in aumento rispettivamente del 61% e del 55%.