Moda Autunno 2020: la wishlist con i must have di stagione

Una delle cose che può far tornare il sorriso alle donne è lo shopping. Visto che le vacanze sono finite, ci siamo tuffate nel lavoro ed abbiamo selezionato alcuni capi must have del prossimo autunno: tutto ciò che desidererete ed a cui non potrete rinunciare!

Per non restare impreparate vi consigliamo di creare immediatamente la vostra wishlist, di seguito quella creata da noi.

Il cappotto di Zara

Oramai un classico intramontabile. Nella sua versione cammello o nella limited edition in turchese, il maxi cappotto di Zara ha fatto breccia nel nostro cuore.

Per uno streetstyle più easy ed adatto alle nostre temperature restiamo da Zara per il maxi giubbotto di jeans.



L’armadio accoglie i jeans larghi

Per gli amanti del vintage, provate a spulciare nei vostri armadi o in quelli del vostro ragazzo, magari ripescherete questo capo che ci riporta indietro negli anni ‘90.

Jeans addicted in allerta, dalle collezioni arrivano segnali chiari ed inconfondibili: addio skinny.

Preparatevi a stare comode con jeans larghi, adatti ad ogni look. Tra i capi più versatili di sempre, i jeans vengono in aiuto di tutti: con un veloce cambio di scarpe e accessori il vostro outfit sarà perfetto in ogni occasione.

Sua maestà il Blazer

Assolutamente irrinunciabile nei vostri outfit, sia per il lavoro che nel weekend. Da usare con un topcrop, con un maglione di cashmere o con bralette, riuscirà a farvi sentire sempre bellissime ed a vostro agio.

Il top in seta Emmyboo

Non esiste nulla di più confortevole della seta, e questo le donne lo sanno, per questo siamo convinte che sarà difficile rinunciare ad un top o allo slip dress di Emmyboo, classe ed eleganza, racchiusi in meravigliosi abiti che accarezzano il corpo.

La gonna con le frange di Zara

Dalle passerelle alla strada, le frange tornano protagoniste. Lo sa bene il colosso spagnolo che nella nuova collezione, già presente negli stores, ha inserito una bellissima gonna con le frange, perfetta per la stagione che bussa alle nostre porte.

Gli stivali Gianvito Rossi

Per chi ama avere i piedi caldi in autunno, la tendenza in fatto di scarpe è ancora lo stivale, massiccio e importante.

Questo di Giancarlo Rossi racchiude comfort e stile, ci ha conquistati.

“The pouch” Bottega Veneta

È l’ultima delle meraviglie messe in commercio dal noto brand, che ultimamente non sbaglia un colpo.

Bramato dalle fashion blogger, è l’accessorio perfetto per accompagnarvi in città e nelle serate più cool.

E voi, avete già preparato la vostra wishlist?