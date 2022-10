Negli ultimi anni sempre più italiani hanno deciso di affidarsi, per la gestione delle proprie finanze e dei risparmi, al mobile banking. La comodità di utilizzo e le offerte convenienti, come ha rilevato una recente indagine condotta dagli esperti di Abi Lab-Doxa, hanno spinto i più tecnologici ad aprire conti online.

I vantaggi dell’internet banking sono diversi e incontrano anche il supporto di coloro che, lavorando, spesso sono impossibilitati a recarsi nelle banche fisiche, anche a causa dell’incompatibilità degli orari.

3 italiani su 5 si affidano al mobile banking

Si stima che più del 65% degli italiani utilizzi il mobile banking tramite lo smartphone, soprattutto per operazioni informative, come la verifica del saldo disponibile e dei movimenti bancari. L’aumento dei clienti attivi su mobile e internet banking sarebbe da attribuirsi anche alla pandemia: rispetto al periodo precedente al 2020, si conta un 40% di utenti in più.

La quota è costante in tutte le fasce d’età tra i 18 e i 60 anni circa. L’utilizzo della banca online, nonostante i potenziali rischi che presenta, rende abbastanza sicuri il 50% degli intervistati, con una piccola differenza: gli over 50 preferiscono utilizzare il computer per le proprie operazioni informative, mentre i millennials prediligono lo smartphone. Invece, per le operazioni dispositive (pagamenti e bonifici) risulta esserci, per ora, un equilibrio tra i due canali.

Misure di sicurezza: tutti i consigli

Anche i sistemi di sicurezza più utilizzati variano a seconda della fascia d’età degli utenti: i più giovani utilizzano prevalentemente sistemi biometrici, mentre gli adulti apprezzano maggiormente i metodi tradizionali composti da codici e password.

Ma per utilizzare l’home banking in totale sicurezza ed evitare spiacevoli inconvenienti è necessario seguire alcuni ulteriori e semplici accorgimenti:

● Utilizzare una VPN: una VPN non è altro che una connessione privata, in grado di garantire quindi la trasmissione di dati in modo completamente anonimo e sicuro. Sul mercato sono presenti oggi diversi servizi in grado di offrire reti affidabili e performanti: tra i migliori spicca Nord VPN, noto provider di cui è possibile leggere la recensione dettagliata online. Grazie a questo canale sicuro e crittografato, sarà possibile proteggere i propri dati e le informazioni sensibili durante le operazioni bancarie online;

● Evitare il wi-fi pubblico, il quale risulta molto comodo per evitare costi aggiuntivi ma spesso è sprovvisto di un sistema di sicurezza. Pertanto si rischia di rendere accessibili a chiunque i nostri dati sensibili. Questo

accorgimento è indispensabile se non si dispone di una vpn;

● Controllare sempre i movimenti sul proprio account, in modo da accorgersi tempestivamente di eventuali movimenti anomali;

● Non annotare password e pin sui propri device poiché, in caso di furto o smarrimento del proprio dispositivo, qualche malintenzionato potrebbe risalire facilmente ai codici di accesso del proprio conto bancario.

Sebbene gli istituti bancari offrono piattaforme e app informatiche sicure e protette, è bene tutelare la propria privacy quando ci si connette a reti Wi-Fi, soprattutto se pubbliche, ed evitare la possibile divulgazione delle proprie credenziali.