Misterbianco: scovato rapinatore seriale ricercato dallo scorso agosto

Scovato rapinatore seriale: era in casa del suocero. Scattano le manette per il 35enne di Adrano, Luigi Restivo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Lanciano. Restivo è destinatario del provvedimento restrittivo, emesso in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso e truffa. Tali reati, commessi nel 2011 a Paterno e Lanciano, hanno visto la condanna a 2 anni e 1 mese di reclusione. Tuttavia, dallo scorso 18 agosto, l’uomo si era reso irreperibile. Le forze dell’ordine, tramite accurata attività info-investigativa, riescono a rintracciarlo presso l’abitazione del padre della convivente, a Misterbianco. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

G.G.