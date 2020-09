Misterbianco: presidente positivo lui e la figlia disattendono obbligo di quarantena

A Misterbianco padre e figlia denunciati per aver disatteso la quarantena a scopo precauzionale per via del contatto con una loro parente risultata positiva al Covid-19. I due, infatti, non rispettando il vincolo imposto, si sono recati l’uno all’ufficio elettorale l’altra al seggio elettorale. Su disposizione dei vigili urbani di Misterbianco i due sono stati allontanati dai luoghi affollati, in occasione del Referendum. Nel comune misterbianchese, inoltre, preoccupa la salita dei nuovi positivi, circa 26, numero mai raggiunto nemmeno durante il lockdown. 50 le persone in isolamento domiciliare.

G.G.