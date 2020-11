Misterbianco, camionista illegale beccato dalla polizia

Patente sospesa per 3 mesi ad un camionista che utilizzava la scheda tachigrafica di un collega. La polizia stradale, fermando il mezzo pesane per un controllo, nei pressi dello svincolo di Misterbianco, scopre l’imbroglio.

Le forze dell’ordine, infatti, possedendo il software “Police Controller” sono in grado di accertare anomalie o infrazioni, tramite dati elettronici immagazzinati nel cranotachigrafo digitale degli autocarri. Alla guida del veicolo, infatti, risultava un altro autista. L’anomalia, ben presto, viene svelata: l’uomo utilizzava la scheda di un suo collega.

Quest’ultimo, inoltre, ne aveva denunciato lo smarrimento nel 2019. Ma non si tratta di una vittima bensì di un favoreggiatore. Chiamato in causa, il titolare della scheda ammette di averlo fatto per favorire altri colleghi. Il fine: raggiungere ore di guida superiori al consentito e ricevere, di conseguenza, maggiori pause e riposi.

L’autista, catanese, è stato sanzionato, sia per mancato inserimento della propria carta nel cronotachigrafo, sia per guida oltre i limiti massimi consentiti, con patente sospesa per 3 mesi. Il titolare della carta, invece, denunciato per reato di falso ideologico, avendo sporto una denuncia di smarrimento non veritiera.

