Mister Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore del Catania

Send an email

Giuseppe Raffaele Addamo, classe 1975 è il nuovo responsabile tecnico del Calcio Catania. Mister Raffale ha guidato egregiamente il Potenza, in serie C, tanto che la squadra è stata apprezzata molto, nel corso dei playoff, anche per i piazzamenti di rilievo che ha raggiunto.

«Abbiamo scelto Giuseppe Raffaele-spiega il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino-valutando anzitutto la sua idea di calcio, sempre propositiva. In secondo luogo la riconoscibilità della sua impronta tattica nonché la capacità di valorizzare le individualità nel contesto delle superiori esigenze del collettivo.»

«Il contratto è annuale-continua Pellegrino- ma prevede un’opzione a favore del nostro club per la stagione 2021/22. Se consideriamo, infatti, la parabola ascendente della carriera del neo-allenatore rossazzurro, abbiamo voluto individuare nel presente, così, anche una strada per il futuro».

G.G.