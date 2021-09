Miriam Leone, sposa dell’anno

Miriam Leone è la sposa dell’anno, una sposa siciliana dal look classico.

Quello tra l’attrice siciliana Miriam Leone e il manager Paolo Carullo può definirsi il matrimonio dell’anno.

La città scelta dall’ex Miss Italia per le sue nozze non è stata Acireale, la sua città natia. Le promesse sono state scambiate nel Santuario di Santa Maria La Nova a Scicli, mentre i festeggiamenti si sono svolti nel bellissimo Castello di Donnafugata per concludersi poi in spiaggia a Sampieri.

Make up e hairstyling

Un team di 10 truccatori della Truccheria Chèrie con il supporto dello staff di Toni Pellegrino per l’hairstyling si sono aggirati tra le strade di Scicli. Proprio come per il matrimonio della Ferragni l’accoppiata è stata vincente.

Ma a discapito di quanto si possa immaginare a truccare Miriam Leone non è stato Orazio Tomarchio.

«Non ho truccato Miriam e si vede… Non è cattiveria, ma se l’avessi truccata io si sarebbe notato. È solo un giudizio tecnico. Come si può notare dalle foto, appena uscita dalla chiesa Miriam Leone non aveva già più fondotinta e il trucco sugli occhi era macchiato. Ovviamente come tutte le spose, si è commossa e il trucco è andato via. Questo sicuramente perché chi l’ha truccata, che sicuramente fa parte di un team molto importante di make-up artists, non ha fatto la differenza. Basta guardare le foto, quelle non ritoccate ovviamente! Le ospiti invece che sono state truccate da me in persona o dal mio staff si vedono. Abbiamo seguito i parenti della sposa e dello sposo, e molti ospiti importanti che sono anche amiche di Truccheria, tra cui Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali e la cantante Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara. Per Debora Pelamatti ho scelto un make up con i colori della terra, su una base bronze e luminosa. Per Paola Iezzi invece un semplice retouch, poiché lei ha già uno stile make-up tutto suo.»

«A tutte coloro che “sono passate sotto le nostre mani”- continua Tomarchio – è stato riservato un cadeau speciale, ovvero un rossetto rouge intenso e il mascara the must black firmati Cherie Maquillage, immancabili nella pochette di una donna. E comunque Miriam Leone è sempre bellissima con o senza trucco.»