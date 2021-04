Miniso, nuova apertura italiana a Catania

Dopo l’apertura romana del primo store italiano, il brand giapponese Miniso sceglie Catania per la seconda apertura italiana.

Miniso, noto brand low cost giapponese, a pochi giorni dall’inaugurazione nella nostra capitale, apre a Catania e per il suo secondo store in Italia sceglie proprio via Etnea.

Prodotti per la casa, gadget, articoli di cancelleria, cosmetici, giocattoli, idee regalo divertenti e introvabili in qualsiasi altro negozio. Merce di alta qualità ma dal prezzo accessibile e un design originale che nasce grazie alla Miniso Design Academy e dalla collaborazione con alcuni dei migliori designer in Finlandia, Danimarca, Norvegia, Spagna e Corea del Sud. Un successo riconosciuto a livello internazionale e che ha condotto Miniso e il suo fondatore e CEO Ye Guofu in soli sette anni all’apertura di ben 4200 negozi in oltre 80 paesi nel mondo.

L’apertura, prevista per domani 15 aprile 2021 alle ore 9.00, rappresenta un piccolo segnale di ripresa economica in quanto prevederà nuove assunzioni all’interno dell’azienda.