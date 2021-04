Mini plumcake bigusto senza uova e zuccheri aggiunti: la ricetta

Questi mini plumcake sono ottimi per una colazione leggera ma golosa! Utilizzando la banana nell’impasto, un frutto di sé per zuccherino, non è necessario utilizzare altro zucchero. Qualora preferiate un gusto più dolce, potete aggiungere 50 gr di zucchero nell’impasto.

La ricetta

Ingredienti:

150 gr di banane;

100 gr di albumi;

100 gr di latte di soia;

20 gr di crema di mandorle tostate;

130 gr di farina d’avena integrale;

20 gr di cocco;

10 gr di cacao amaro in polvere;

mezza bustina di lievito.

Procedimento:

Frulla la banana e aggiungila agli ingredienti liquidi. Una volta amalgamato bene il composto, aggiungi gli ingredienti secchi e mescola. Una volta pronto, dividi l’impasto in due ciotole ed aggiungi il cacao.

Versalo nell’impasto da plumcake alternando l’impasto bianco con quello al cacao. Inforna e cuoci per 20 minuti a 180 gradi.