Mineo, saccheggia la scuola dopo essere stato assunto

Mineo: 35enne viene assunto per effettuare alcuni lavori nella scuola “Carlo Alberto Dalla Chiesa” in realtà la depreda di alcuni importanti strumenti elettronici.

Nel mirino dei Carabinieri un uomo di 35 anni, di Caltagirone, denunciato in quanto responsabile di furto aggravato e ricettazione. L’individuo assunto per eseguire diversi lavori, all’interno della succursale dell’Istituto d’Istruzione superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Mineo, viene sorpreso mentre rubava. Nello specifico, l’uomo aveva depredato, all’interno di una delle aule: 1 ventilatore, 2 casse per personal computer, 1 subwoofer, e 1 gruppo di continuità. Ma non finisce qui.

I militari, eseguendo una perquisizione nel domicilio del malvivente, rinvengono, inoltre, 1 personal computer, 1 tastiera e 1 mouse, materiale informatico per cui l’uomo non ha saputo giustificarne la provenienza.

G.G.