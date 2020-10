Milo, azienda Barone di Villagrande: incontro di vini, cantine e tradizioni

L’azienda vitivinicola Barone di Villagrande, sita a Milo in Via del Bosco 5 organizza per venerdì 9 ottobre alle ore 20:00 la serata di ritorno dell’evento VILLAGRANDE – MURGO: INCONTRO DI VINI, CANTINE E TRADIZIONI. Per questa edizione saranno i vini Murgo ospiti d’eccezione della serata, accompagnati da una selezione di piatti a cura dello chef Vittorio Caruso.

In degustazione

– Moscato Passito Tenuta San Michele 2017

– Etna Bianco Tenuta San Michele 2018

– Etna Bianco Contrada Villagrande 2017

– Pinot nero Tenuta San Michele 2016

– Extra Brut Rosè 2015

La prima serata si è aperta con un aperitivo dove Michele Scammacca, volto e anima della cantina Murgo, e Marco Nicolosi, enologo e proprietario della cantina Barone di Villagrande, hanno raccontato la storica amicizia che lega le due famiglie, tra ricordi, aneddoti e risate che hanno esaltato lo spirito della serata. Dopo la presentazione si lascerà posto ai veri protagonisti: i vini in degustazione, spirito rappresentativo delle due famiglie.

I due “padroni di casa” Scammacca e Nicolosi offriranno ai loro ospiti una visione diversa, non solo dei vini, ma anche della grande passione che anima le due cantine. «Lo spirito della serata-racconta Scammacca- era quello di creare un clima conviviale e “leggero”, per poter dare una visione diversa del vino e del territorio dove si produce e credo che abbiamo raggiunto l’obbiettivo».

«È stata una bella serata, le persone si sono divertite- gli fa eco Marco Nicolosi- hanno dimenticato di essere sedute a un tavolo e credo siano riuscite a volare con la fantasia tra le nostre vigne. La formula è stata accolta con entusiasmo da tutti e questo per noi è un ottimo traguardo».

Info e prenotazioni

095 708 2175

3427633251

G.G.