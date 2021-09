Milena La Luna all’Arena Adua

Stasera all’Arena Adua la proiezione del mediometraggio “Milena, La Luna”.

Dopo il debutto nei festival di Marzamemi e Catania, anche all’Arena Adua, sempre nella città etnea, verrà proiettato stasera “Milena, la luna”.

Il mediometraggio della durata di 40 minuti, scritto e diretto da Giuseppe Lazzaro Danzuso, è incentrato sulla figura di un trans di San Berillo.

Pensato inizialmente come spettacolo teatrale ha lentamente mutato genere trasformandosi poi in un lungometraggio girato in tempi ristretti e modalità funamboliche.

Stasera la proiezione alle 19.15 nell’Arena Adua, in una serata a inviti, con successivo ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Un’occasione per il regista per annunciare la prossima avventura.

Un’opera cinematografica di forte impatto introspettivo con la quale il regista Giuseppe Lazzaro è riuscito a tirar fuori sentimenti profondi e creare qualcosa di magico.

Oltre a Debora Bernardi, la protagonista, ad Aldo Toscano nel ruolo del Professore e ad Alessandra Cacialli, in uno straordinario cameo, gli altri interpreti del film sono Dora Marchese, Marcello Motta, Giuseppe Privitera, Aldo Seminara e Gianni Vinciguerra.

Il trailer del film al link