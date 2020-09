Migranti: scoperta rete di trafficanti di esseri umani, 14 arresti

Traffico di esseri umani: una ragnatela invisibile

La ragnatela dell’organizzazione criminale, che avvolge il traffico di esseri umani, inizia sin dai campi di prigionia in Libia. Ma appena i migranti giungono in Sicilia scatta subito l’intervento di smistamento nel mondo. “Consentendo ai migranti ad allontanarsi dai centri di accoglienza, dove erano ospitati, nascondendoli in altri luoghi e fornendo loro in alcuni casi vitto, alloggio, titoli di viaggio e falsi documenti. In un secondo momento, curandone la partenza verso località del centro e nord Italia, da dove poi raggiungere agevolmente le località del nord Europa e talvolta gli Usa” informano gli inquirenti.

Tuttavia esiste anche un altro tipo di modus operandi. “Hanno contattato direttamente i migranti, già giunti in Italia, al fine di consentire loro la prosecuzione dei loro viaggio verso altri Stati Europei o in alcuni casi anche verso gli Stati Uniti” spiegano ancora gli inquirenti. Queste attività “sono state garantite a fronte dei pagamenti effettuati o dai migranti stessi o dai loro familiari ed amici”. I pagamenti, inoltre, avvengono tramite il sistema fiduciario ”hawala” che consente di trasferire denaro in maniera illecita utilizzando una rete di intermediari (hawaladars) operanti in tutto il mondo. I capi e promotori dell’associazione sono due cittadini eritrei latitanti. Si tratta di Tekliyes Solomon e Ghirmay Mussie e Andemiclael Musie. Dalle dichiarazioni dei migranti, in aggiunta, emergono le condizioni di vita in queste strutture. Violenze fisiche, psicologiche, torture, utilizzate dai trafficanti per ottenere il pagamento di somme di danaro per la loro liberazione.